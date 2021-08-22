Карпин одним словом оценил игру Смолова в матче «Локомотив» — «Краснодар»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин одним словом оценил игру нападающего Фёдора Смолова в матче 5-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» (2:1). На счету форварда железнодорожников победный дубль.
«Как мне игра Смолова? Нормально», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, сегодня, 22 августа, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Димитрова.
«Локомотив» в пяти стартовых матчах РПЛ набрал 11 очков, москвичи занимают 3-е место в турнирной таблице. «Краснодар» в пяти турах набрал шесть очков. Южане находятся на 9-м месте в турнирной таблице.
- 22 августа 2021
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