«Нижний Новгород» — «Ростов»: Осипенко забил в свои ворота на 3-й минуте

Защитник «Ростова» Максим Осипенко забил гол в свои ворота на 3-й минуте матча с «Нижним Новгородом».

Алексей Козлов справа прострелил во вратарскую, Осипенко в подкате добрался до мяча, не дав форварду нижегородцев замкнуть передачу, но в результате отправил мяч в собственные ворота.

Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Нижний Новгород». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Ростов».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогают ему ассистенты Дмитрий Мосякин (Москва) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург).



«Ростов» в четырёх матчах набрал 1 очко. Южане занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» в четырёх турах набрал 7 очков, команда занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидером соревнований является «Динамо». Москвичи в пяти турах набрали 12 очков.