Николич прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1).
«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, поздравить с важной победой. Сегодня у команды была стопроцентная самоотдача, было видно, что у нашей команды есть дух, настрой, хотелось бы продолжать так и дальше. Нам очень важно поддерживать уровень самоотдачи, тогда получается качество игры.
Замена Магкеева вместо Пабло? Магкеев старается, неслучайно вызван в сборную России.
Никакой задачи играть против Крыховяка не было.
У нас плотный график, много сборников, нам надо справиться с этим. Для этого у нас есть ротация и качественные игроки», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 22 августа 2021
-
19:02
-
18:53
-
18:42
-
18:40
-
18:39
-
18:37
-
18:31
-
18:18
-
18:08
-
18:04
-
18:02
-
17:59
-
17:54
-
17:54
-
17:42
-
17:37
-
17:32
-
17:24
-
17:17
-
17:05
-
17:00
-
16:51
-
16:46
-
16:37
-
16:35
-
16:29
-
16:13
-
16:11
-
16:03
-
16:00
-
15:52
-
15:39
-
15:30
-
15:21
-
15:17