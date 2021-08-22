Жемалетдинов: отдаём все силы, чтобы попасть в сборную России

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов после матча с «Краснодаром» (2:1) прокомментировал результат встречи.
«Во втором тайме выигрывали 2:0, хотели сохранить мяч, убегать на контратаках. «Краснодару» нужно было идти в атаку и отыгрываться. Хотели на этом сыграть.
В моменте с голом я немного испугался, увидев, как защитник в меня влетел прямой ногой. Если бы я дал неточно, то это была бы красная карточка. К счастью, всё обошлось и мы забили, а я отдал голевую. Мы сегодня выиграли, понравилось всё. В чём нужно прибавить? Всегда нужно учиться, в чём-то прибавлять, идеальной команды не бывает. Будем работать.
Не видели Карпина на трибуне, потому что были сосредоточены на игре. Стараемся, отдаём все силы, чтобы попасть в сборную», — сказал Жемалетдинов в эфире Loko TV.
- 22 августа 2021
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