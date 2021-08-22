Гончаренко оценил игру Крыховяка в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды в матче с «Локомотивом» (1:2). Специалист также оценил игру Гжегожа Крыховяка, который сейчас выступает за «быков», а ранее защищал цвета железнодорожников.

«Игра Крыховяка и объём работы, который он выполняет, для нас большой плюс.

Мы должны решить проблемы в центре обороны. Сейчас мы не можем выпустить оптимальное сочетание защитников.

По тому, что увидели на сборах в Австрии, увидели сейчас, у Кривцова вопрос в наборе формы», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 22 августа, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Главным героем матча стал Фёдор Смолов, на счету которого победный дубль.