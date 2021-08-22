Роналду остался на скамейке запасных на матч «Ювентуса» в 1-м туре Серии А

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался на скамейке запасных на матч 1-го тура Серии А с «Удинезе».

«Ювентус»: Щенсны, Данило, де Лигт, Бонуччи, Сандро, Куадрадо, Бентанкур, Рэмси, Бернардески, Дибала, Мората.

«Удинезе»: Сильвестри, Бекао, Нюйтинк, Самир, Молина, Арслан, Уоллес, Макенго, Удоджи, Перейра, Пуссетто.

Сообщалось, что «Ювентус» всё ещё рассматривает возможность продажи Криштиану Роналду этим летом. В руководстве туринского клуба считают, что уход Роналлу может положительно повлиять на положение команды. «Ювентус» знает о важности португальца, но его уход сэкономит значительную сумму денег для проведения реформ, о которых просит главный тренер клуба Массимилиано Аллегри после возвращения в «Ювентус».



Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.