«Челси» открыл счёт в матче с «Арсеналом», первый гол после возвращения забил Лукаку

Сегодня, 22 августа, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в рамках второго тура английской Премьер-лиги «канониры» встречаются с синими. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Счёт в матче был открыт на 15-й минуте благодаря голу Ромелу Лукаку.

Видео гола Лукаку

Напомним, нынешний розыгрыш АПЛ «Арсенал» начал с сенсационного поражения от новичка Премьер-лиги «Брентфорда» со счётом 0:2. «Челси», в свою очередь, в стартовой игре сезона разгромил «Кристал Пэлас» дома — 3:0.



Ромелу Лукаку перешел в «Челси» из миланского «Интера» этим летом за € 115 млн. Бельгийский форвард уже выступал за синих в сезонах-2011/2012 и 2013/2014.



В рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Арсенал» сыграет 28 августа на «Этихаде» с действующим чемпионом «Манчестер Сити». Соперником «Челси» станет «Ливерпуль». Встреча пройдет на «Энфилде».