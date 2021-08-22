«Челси» открыл счёт в матче с «Арсеналом», первый гол после возвращения забил Лукаку

Сегодня, 22 августа, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в рамках второго тура английской Премьер-лиги «канониры» встречаются с синими. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Счёт в матче был открыт на 15-й минуте благодаря голу Ромелу Лукаку.
Напомним, нынешний розыгрыш АПЛ «Арсенал» начал с сенсационного поражения от новичка Премьер-лиги «Брентфорда» со счётом 0:2. «Челси», в свою очередь, в стартовой игре сезона разгромил «Кристал Пэлас» дома — 3:0.
Ромелу Лукаку перешел в «Челси» из миланского «Интера» этим летом за € 115 млн. Бельгийский форвард уже выступал за синих в сезонах-2011/2012 и 2013/2014.
В рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Арсенал» сыграет 28 августа на «Этихаде» с действующим чемпионом «Манчестер Сити». Соперником «Челси» станет «Ливерпуль». Встреча пройдет на «Энфилде».
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