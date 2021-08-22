«Химки» — «Рубин»: стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Рубина» на матч 5-го тура РПЛ.



«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Данилкин, Дагерстоль, Стоинович, Глушаков, Камышев, Себаи, Адеми.



Запасные: Генералов, Сычёв, Кухарчук, Трошечкин, Давидян, Боженов, Соколов, Сабович, Алиев, Садыгов.



«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Самошников, Костюков, Йевтич, Абильгор, Хван Ин Бём, Бакаев, Хакшабанович.



Запасные: Медведев, Янович, Грицаенко, Савицкий, Нижегородов, Тальби, Вл. Игнатьев, Мусаев, Суриков, Сайто, И. Игнатьев.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Рубин». Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Илья Елеференко (Москва) и Адлан Хатуев (Грозный).