Между дебютом и первым голом Лукаку в «Челси» прошло почти 10 лет

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку отметился первым голом в футболке «Челси» в своём 16-м матче за клуб. С момента его дебюта за синих в августе 2011 года прошло девять лет и 360 дней.
Этот гол стал 114-м для Лукаку в Премьер-лиге. Он обогнал Иана Райта и теперь является 20-м по результативности игроком в истории АПЛ. Также Лукаку — восьмой футболист, не являющийся англичанином, которому покорилась отметка в 50 голов как в домашних, так и в выездных матчах.
Напомним, Лукаку вернулся в стан синих, перейдя этим летом из миланского «Интера» за € 115 млн. В английской Премьер-лиге бельгийский форвард выступал за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Вест Бромвич Альбион».
В эти минуты проходит матч второго тура АПЛ «Арсенал» — «Челси», где синие ведут 2:0 благодаря голам Лукаку и Риса Джеймса.
Лукаку забивает свой дебютный мяч за клуб:
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