«Атлетико Мадрид» и «Эльче» объявили стартовые составы на матч Примеры

Стали известны составы «Атлетико» и «Эльче» на матч 2-го тура испанской Примеры.



Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико Мадрид» — «Эльче».



«Атлетико Мадрид»: Облак, Хименес, Савич, Ньигес, Карраско, Льоренте, Лемар, Кондогбиа, Де Пауль, Коке, Корреа.



Запасные: Леком, Лоди, Перес, Триппьер, Врсалько, Серрано, Симеоне, Камельо, Суарес.



«Эльче»: Касильяс, Мохика, Паласиос, Бигас, Роко, Верду, Чавес, Гутьеррес, Марконе, Бое, Милья.



Запасные: Бадия, Андреу, Барраган, Гонсалес, Санчес, Дональд, Хосан, Морено, Бенедетто, Бри, Каррильо, Тете.



Главным арбитром матча назначен Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао). Помогать ему будут Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный арбитр — Рубен Руйперес Марин.