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«Ростов» драматично обыграл «Нижний Новгород». Это первая победа Сёмина во главе команды

«Ростов» драматично обыграл «Нижний Новгород». Это первая победа Сёмина во главе команды
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Сегодня, 22 августа, «Нижний Новгород» встретился с «Ростовом». Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Нижний Новгород» и завершился со счётом 2:1 в пользу ростовчан. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги.

Счёт в матче был открыт уже на 3-й минуте. Защитник «Ростова» Максим Осипенко срезал мяч в ворота своей команды, пытаясь в подкате помешать сопернику. Однако команда Юрия Сёмина не расклеилась и сравняла счёт на 36-й минуте. Автором гола стал Кэнто Хасимото. Решающий гол был забил на 89-й минуте, его автором стал полузащитник «Ростова» Данила Сухомлинов. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.

«Ростов» в пяти матчах набрал 4 очка. Южане занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» в четырёх турах набрал 7 очков, команда занимает 7-е место в таблице. Лидером соревнований является «Динамо». Москвичи в пяти турах набрали 12 очков.

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
22 августа 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Осипенко – 3' (автогол)   1:1 Хасимото – 36'   1:2 Сухомлинов – 88'
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