«Реал Сосьедад» одержал победу над «Райо Вальекано»
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Сегодня, 22 августа, на стадионе «Аноэта» в рамках второго тура испанской Примеры клуб из Сан-Себастьяна принимал дома вернувшийся в элиту «Райо Вальекано». Единственный гол в матче был забит на 68-й минуте. За игру рукой Ивана Балиу в своей штрафной в ворота гостей был назначен пенальти. С 11-метровой отметки был точен Микель Оярсабаль.
После двух туров «Реал Сосьедад» занимает 7-ю строчку, имея в своём активе 3 очка. «Райо Вальекано» потерпел второе поражение подряд и замыкает турнирную таблицу.
В рамках третьего тура Примеры бело-голубые сыграют 28 августа дома с «Леванте». Соперником «Райо Вальекано» станет «Гранада». Встреча пройдет на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде 29 августа.
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