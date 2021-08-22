«Реал Сосьедад» одержал победу над «Райо Вальекано»

Сегодня, 22 августа, на стадионе «Аноэта» в рамках второго тура испанской Примеры клуб из Сан-Себастьяна принимал дома вернувшийся в элиту «Райо Вальекано». Единственный гол в матче был забит на 68-й минуте. За игру рукой Ивана Балиу в своей штрафной в ворота гостей был назначен пенальти. С 11-метровой отметки был точен Микель Оярсабаль.



После двух туров «Реал Сосьедад» занимает 7-ю строчку, имея в своём активе 3 очка. «Райо Вальекано» потерпел второе поражение подряд и замыкает турнирную таблицу.



В рамках третьего тура Примеры бело-голубые сыграют 28 августа дома с «Леванте». Соперником «Райо Вальекано» станет «Гранада». Встреча пройдет на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде 29 августа.