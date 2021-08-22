Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рома» — «Фиорентина». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал Сосьедад» одержал победу над «Райо Вальекано»

«Реал Сосьедад» одержал победу над «Райо Вальекано»
Комментарии

Сегодня, 22 августа, на стадионе «Аноэта» в рамках второго тура испанской Примеры клуб из Сан-Себастьяна принимал дома вернувшийся в элиту «Райо Вальекано». Единственный гол в матче был забит на 68-й минуте. За игру рукой Ивана Балиу в своей штрафной в ворота гостей был назначен пенальти. С 11-метровой отметки был точен Микель Оярсабаль.

После двух туров «Реал Сосьедад» занимает 7-ю строчку, имея в своём активе 3 очка. «Райо Вальекано» потерпел второе поражение подряд и замыкает турнирную таблицу.

В рамках третьего тура Примеры бело-голубые сыграют 28 августа дома с «Леванте». Соперником «Райо Вальекано» станет «Гранада». Встреча пройдет на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде 29 августа.

Испания - Примера. 2-й тур
22 августа 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Оярсабаль – 68' (пен)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021