Экс-игрок «Урала» Страндберг получил красную карточку в дебютном матче в Серии А

Бывший защитник «Урала» Стефан Страндберг, выступающий за «Салернитану», провёл первый матч в итальянской Серии А.

Страндберг вышел в стартовом составе на матч 1-го тура Серии А с «Болоньей». На 33-й минуте норвежец получил жёлтую карточку за задержку игрока. Спустя минуту Страндберг сыграл рукой и был удалён за две жёлтые карточки.

Отметим, что до сегодняшнего дня последним игроком «Салернитаны», получавшим красную карточку в матче Серии А, был Дженнаро Гаттузо в марте 1999 года.

В июне екатеринбургский «Урал» объявил об уходе Страндберга. У него истёк срок соглашения с российским клубом. Ранее Страндберг выступал за норвежские «Волеренгу», «Брюне», «Русенборг», немецкий «Ганновер», итальянский «Трапани» и «Краснодар».