«Челси» одержал победу над «Арсеналом» в центральном матче 2-го тура АПЛ

Сегодня, 22 августа, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в рамках второго тура английской Премьер-Лиги «Арсенал» встречался с «Челси».

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте благодаря голу Ромелу Лукаку, ему ассистировал Рис Джеймс. Этот мяч стал первым для бельгийского форварда в футболке «Челси», хотя свою первую игру за синих он провёл ещё в 2011 году.

Видео гола Лукаку

На 35-й минуте преимущество «Челси» в матче удвоил сам Рис Джеймс, голевая передача на счету Мэйсона Маунта.

Видео гола Джеймса

Таким образом, после двух туров «Челси» набрал 6 очков и делит первое место с «Ливерпулем», «Брайтоном» и «Тоттенхэмом». «Арсенал» за два матча не набрал ни одного очка и замыкает турнирную таблицу.

В рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Арсенал» сыграет 28 августа на «Этихаде» против действующего чемпиона «Манчестер Сити». Соперником «Челси» станет «Ливерпуль». Встреча пройдет на «Энфилде».

Начало сезона Английской Премьер-лиги стало ещё зрелищнее вместе с «Okko». Трансляции матчей, а также игры Ла Лиги и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры теперь доступны по подписке «Okko Футбол». До конца августа новые пользователи могут оформить её со скидкой, а уже опытные — выгодно продлить действующую.