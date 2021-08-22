Хавбек «Локомотива» Куликов: непривычно, что Крыховяк играет не за тебя, а за соперника

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов высказался по поводу победы железнодорожников в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:1).
«Надо было выйти и забить быстрый гол. Нам удалось забить даже два, после чего «Локомотив» отошёл и стал действовать вторым номером, действовали по счёту.
Во втором тайме сначала старались третий раз поразить ворота «Краснодара», а потом силы нас покинули. Крыховяк? Непривычно, что Гжегож играет не за тебя, а за другую команду», — приводит слова Куликова «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 22 августа, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Героем матча стал Фёдор Смолов, который оформил победный для железнодорожников дубль.
«Локомотив» в пяти стартовых матчах РПЛ набрал 11 очков, москвичи занимают 3-е место в турнирной таблице. «Краснодар» в пяти турах набрал шесть очков. Южане находятся на 9-м месте в турнирной таблице.
- 22 августа 2021
-
21:52
-
21:52
-
21:50
-
21:37
-
21:30
-
21:27
-
21:16
-
21:05
-
21:03
-
20:55
-
20:44
-
20:44
-
20:28
-
20:27
-
20:23
-
20:03
-
20:00
-
19:55
-
19:55
-
19:41
-
19:33
-
19:19
-
19:15
-
19:11
-
19:02
-
18:53
-
18:42
-
18:40
-
18:39
-
18:37
-
18:31
-
18:18
-
18:08
-
18:04
-
18:02