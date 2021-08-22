Хавбек «Локомотива» Куликов: непривычно, что Крыховяк играет не за тебя, а за соперника

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов высказался по поводу победы железнодорожников в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:1).

«Надо было выйти и забить быстрый гол. Нам удалось забить даже два, после чего «Локомотив» отошёл и стал действовать вторым номером, действовали по счёту.

Во втором тайме сначала старались третий раз поразить ворота «Краснодара», а потом силы нас покинули. Крыховяк? Непривычно, что Гжегож играет не за тебя, а за другую команду», — приводит слова Куликова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 22 августа, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Героем матча стал Фёдор Смолов, который оформил победный для железнодорожников дубль.

«Локомотив» в пяти стартовых матчах РПЛ набрал 11 очков, москвичи занимают 3-е место в турнирной таблице. «Краснодар» в пяти турах набрал шесть очков. Южане находятся на 9-м месте в турнирной таблице.