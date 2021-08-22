«Рома» — «Фиорентина»: Шомуродов и Кокорин остались в запасе
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Стали известны стартовые составы «Ромы» и «Фиорентины» на матч 1-го тура итальянской Серии А. Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов и форвард «Фиорентины» Александр Кокорин остались в запасе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
«Рома»: Патрисиу, Манчини, Карсдорп, Ибаньес, Винья, Кристанте, Верету, Пеллегрини, Дзаньоло, Мхитарян, Абрахам.
Запасные: Фузато, Вильяр, Перес, Калафьори, Майораль, Рейнольдс, Шомуродов, Кумбула, Диавара, Бове, Залевски, Эль-Шаарави.
«Фиорентина»: Дронговски, Бираги, Миленкович, Игор, Венути, Бонавентура, Пульгар, Малех, Кальехон, Гонсалес, Влахович.
Запасные: Террачиано, Куарта, Сапонара, Кастровилли, Терзич, Бенасси, Раньери, Дункан, Соттил, Бьянко, Мунтяну, Кокорин.
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