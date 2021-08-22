Лукаку прокомментировал победу над «Арсеналом» и оценил своё выступление

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку поделился впечатлениями после матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:0).



«Я очень доволен победой. Мы отлично играли, доминировали, имели возможности забить ещё.



Как оцениваю своё выступление? Как доминирующее. Я стараюсь постоянно работать над собой, каждый раз становиться лучше. Команда тоже совершенствуется.



Премьер-лига — соревнование с очень большой конкуренцией. Но мы готовы к любым вызовам. У нас очень амбициозная и талантливая команда, мы — победители Лиги чемпионов, но всё равно продолжаем развиваться и хотим побеждать», — отметил Лукаку в интервью Sky Sports.



Напомним, этим летом Ромелу Лукаку перешел в «Челси» из миланского «Интера» за € 115 млн. Сегодня, 22 августа, в центральном матче второго тура АПЛ его гол помог синим одержать победу над «Арсеналом» со счётом 2:0, а бельгийский форвард был признан игроком матча.