Лукаку прокомментировал победу над «Арсеналом» и оценил своё выступление

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку поделился впечатлениями после матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:0).
«Я очень доволен победой. Мы отлично играли, доминировали, имели возможности забить ещё.
Как оцениваю своё выступление? Как доминирующее. Я стараюсь постоянно работать над собой, каждый раз становиться лучше. Команда тоже совершенствуется.
Премьер-лига — соревнование с очень большой конкуренцией. Но мы готовы к любым вызовам. У нас очень амбициозная и талантливая команда, мы — победители Лиги чемпионов, но всё равно продолжаем развиваться и хотим побеждать», — отметил Лукаку в интервью Sky Sports.
Напомним, этим летом Ромелу Лукаку перешел в «Челси» из миланского «Интера» за € 115 млн. Сегодня, 22 августа, в центральном матче второго тура АПЛ его гол помог синим одержать победу над «Арсеналом» со счётом 2:0, а бельгийский форвард был признан игроком матча.
- 22 августа 2021
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