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Сёмин оценил игру Баштуша, Фольмера и Мелёхина

Сёмин оценил игру Баштуша, Фольмера и Мелёхина
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Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал игру некоторых футболистов команды в матче с «Нижним Новгородом» (2:1).

«Баштуш — футболист очень высокого уровня, который цементирует оборону. Кстати, он и передачу сделал голевую в конце игры. Фольмер и Мелёхин — молодые ребята, которые и дальше будут периодически играть. Это будущее «Ростова». У нашего клуба очень хорошая вторая команда. Как они себя проявят — зависит от них. Мы шанс дадим.

В чём причина замены Хаджикадунича в перерыве? Очень простая — жёлтая карточка. Боялся, что следующее нарушение могло бы стать удалением. Говорил, что преподнесу сюрприз в центре поля? Норманн играл немного в другой позиции. Не знаю, было это сюрпризом для соперников или нет. Изменения были также и слева в атаке», — приводит слова Сёмина пресс-служба «Ростова».

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