«Рубин» и «Химки» сыграли вничью в матче 5-го тура РПЛ

Сегодня, 22 августа, подмосковные «Химки» встретились с казанским «Рубином». Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершился со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
Счёт в матче на 16-й минуте открыли «Химки». Забитым мячом отметился полузащитник Денис Глушаков. На 30-й минуте «Рубин» сравнял счёт усилиями Дарко Йевтича. Во втором тайме голов забито не было. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.
«Химки» в пяти турах набрали пять очков. Подмосковный клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» после пяти туров занимает четвёртое место, набрав 11 очков. Лидером соревнований является «Динамо». Москвичи в пяти турах набрали 12 очков.
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