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Смолов: передал ли привет Карпину своей игрой? Лучше спросить у него

Смолов: передал ли привет Карпину своей игрой? Лучше спросить у него
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Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов ответил на вопрос о присутствии главного тренера сборной России Валерия Карпина на матче с «Краснодаром» (2:1).

«Передал ли привет Карпину своей игрой? Не знаю, наверное, лучше спрашивать у главного тренера сборной. Повторюсь, что приношу пользу команде, в которой играю, соответственно, «Локомотиву», а там уже его выбор, кого приглашать в сборную.

С Жемалетдиновым у меня уже готовая связка для сборной? Надеюсь, посмотрим. Но я отметил бы, да, что у нас связка. Достаточно неплохо получается», — приводит слова Смолова пресс-служба «Локомотива».

Сегодня, 22 августа, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Героем матча стал Фёдор Смолов, оформивший победный дубль.

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