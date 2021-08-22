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Артета: нынешний «Арсенал» — это не та команда, которую мы все хотели бы видеть

Артета: нынешний «Арсенал» — это не та команда, которую мы все хотели бы видеть
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о причинах поражения в центральном матче второго тура АПЛ. Напомним, «канониры» уступили «Челси» Томаса Тухеля со счётом 0:2.

«Мы хотели подарить победу нашим болельщикам после долгого периода матчей без зрителей, но нам это не удалось. «Челси» сегодня был лучше. Они показали, почему являются действующими победителями Лиги чемпионов.

Трудно что-то противопоставить «Челси», когда у тебя нет девяти игроков высокого уровня. На данный момент у нас не та команда, которую мы хотели бы видеть. С каждым днём становится всё труднее. Молодые игроки выкладываются на максимум, хотя это их первый или второй выход на поле в рамках Премьер-лиги, и сразу против сильнейшего соперника.

Нельзя просить болельщиков проявить терпение к нашей игре. Они хотят видеть победу команды — так и должно быть», — сказал Артета в интервью BBC Radio 5 Live.

По итогам двух туров «Арсенал» занимает последнее место в турнирной таблице. «Канониры» не забили ни одного гола и не имеют в своём активе ни одного очка.

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