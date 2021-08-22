Турнирная таблица РПЛ: «Динамо» — новый лидер, «Ростов» добыл первую победу в сезоне

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 5-го тура.
По итогам пяти стартовых туров единоличным лидером чемпионата России является московское «Динамо», в активе которого теперь 12 очков. Далее расположились «Зенит», «Локомотив» и «Рубин», набравшие по 11 очков.
Пятое и шестое место в турнирной таблице занимают «Сочи» и ЦСКА, на счету которых по 9 очков. На седьмой и восьмой строчке расположились «Нижний Новгород» и «Спартак» (по 7 очков).
9-е и 10-е места занимают «Краснодар» и «Ахмат», в активе которых по 6 очков. 11-е и 12-е место – «Уфа» (5) и «Химки» (5).
13-е, 14-е и 15-е места занимают команды, набравшие по 4 очка в стартовых пяти турах – тульский «Арсенал», «Ростов» и «Крылья Советов». Замыкает таблицу «Урал» (1).
Подробная турнирная таблица РПЛ сезона-2021/2022 от «Чемпионата».
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