Слуцкий прокомментировал ничью в матче «Химки» — «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).
«В первом тайме играли очень качественно. Пропустили очень простой гол, с выноса обычного. Создали много моментов, заслуживали большего. Во втором тайме играли хуже, не создавали большое количество моментов. Кроме Игнатьева, было некем усиливать атакующую линию.
Не готов обсуждать тактические моменты в пропущенном голе, но напомню, мы пока пропустили меньше всех. Когда вернётся Хвича, не могу сказать, боюсь соврать. Без него и Деспотовича нам очень сложно, конечно. Деспот — наш главный форвард. Закономерно, что без него мы забиваем меньше.
Иван Игнатьев уходит? Не буду отвечать», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 22 августа 2021
-
23:40
-
23:37
-
23:32
-
23:29
-
23:17
-
23:16
-
23:11
-
23:03
-
22:51
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:34
-
22:33
-
22:27
-
22:13
-
22:10
-
21:52
-
21:52
-
21:50
-
21:37
-
21:30
-
21:27
-
21:16
-
21:05
-
21:03
-
20:55
-
20:44
-
20:44
-
20:28
-
20:27
-
20:23
-
20:03
-
20:00
-
19:55