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Слуцкий прокомментировал ничью в матче «Химки» — «Рубин»

Слуцкий прокомментировал ничью в матче «Химки» — «Рубин»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«В первом тайме играли очень качественно. Пропустили очень простой гол, с выноса обычного. Создали много моментов, заслуживали большего. Во втором тайме играли хуже, не создавали большое количество моментов. Кроме Игнатьева, было некем усиливать атакующую линию.

Не готов обсуждать тактические моменты в пропущенном голе, но напомню, мы пока пропустили меньше всех. Когда вернётся Хвича, не могу сказать, боюсь соврать. Без него и Деспотовича нам очень сложно, конечно. Деспот — наш главный форвард. Закономерно, что без него мы забиваем меньше.

Иван Игнатьев уходит? Не буду отвечать», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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