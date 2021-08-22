Слуцкий прокомментировал ничью в матче «Химки» — «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«В первом тайме играли очень качественно. Пропустили очень простой гол, с выноса обычного. Создали много моментов, заслуживали большего. Во втором тайме играли хуже, не создавали большое количество моментов. Кроме Игнатьева, было некем усиливать атакующую линию.

Не готов обсуждать тактические моменты в пропущенном голе, но напомню, мы пока пропустили меньше всех. Когда вернётся Хвича, не могу сказать, боюсь соврать. Без него и Деспотовича нам очень сложно, конечно. Деспот — наш главный форвард. Закономерно, что без него мы забиваем меньше.

Иван Игнатьев уходит? Не буду отвечать», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.