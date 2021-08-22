Дебютный гол Лукаку за «Челси» — в видеообзоре лондонского дерби с «Арсеналом»

Сегодня, 22 августа, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в рамках второго тура английской Премьер-лиги «Арсенал» встречался с «Челси».

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте благодаря голу Ромелу Лукаку, ему ассистировал Рис Джеймс. Этот мяч стал первым для бельгийского форварда в футболке «Челси», хотя свою первую игру за синих он провёл ещё в 2011 году. На 35-й минуте преимущество «Челси» в матче удвоил сам Рис Джеймс, голевая передача на счету Мэйсона Маунта.

Таким образом, после двух туров «Челси» набрал 6 очков и делит первое место с «Ливерпулем», «Брайтоном» и «Тоттенхэмом». «Арсенал» за два матча не набрал ни одного очка и замыкает турнирную таблицу.

В 3-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» сыграет 28 августа на «Этихаде» с действующим чемпионом «Манчестер Сити». Соперником «Челси» станет «Ливерпуль». Встреча пройдёт на «Энфилде».

Видеообзор лондонского дерби