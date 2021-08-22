Дюпин: всегда играю высоко, не жмусь к ленточке, в носу не ковыряюсь. Это не новый стиль
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Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин после матча с «Химками» (1:1) поделился мнением о своём вратарском стиле.
«Сегодня создали несколько хороших моментов, 200% несколько было. Надо выжимать голы, а потом играй спокойно, удерживай счёт — у нас это хорошо получается. Не хватило где-то мастерства, где-то везения. Могли и забить, и пропустить. Нервный матч. Могли в первом тайме чуть обезопасить себя.
Не скажу, что у нас кризис. Играли хорошо. Создали несколько моментов, подходы. Не хватает креатива от Хвичи. Но есть Бакаев, Хакшабанович. Надо притереться, будем активнее играть вперёд.
Постоянно играю высоко, не жмусь к ленточке, в носу не ковыряюсь. Это не новый стиль», — передаёт слова Дюпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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