Дюпин: всегда играю высоко, не жмусь к ленточке, в носу не ковыряюсь. Это не новый стиль

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин после матча с «Химками» (1:1) поделился мнением о своём вратарском стиле.

«Сегодня создали несколько хороших моментов, 200% несколько было. Надо выжимать голы, а потом играй спокойно, удерживай счёт — у нас это хорошо получается. Не хватило где-то мастерства, где-то везения. Могли и забить, и пропустить. Нервный матч. Могли в первом тайме чуть обезопасить себя.



Не скажу, что у нас кризис. Играли хорошо. Создали несколько моментов, подходы. Не хватает креатива от Хвичи. Но есть Бакаев, Хакшабанович. Надо притереться, будем активнее играть вперёд.



Постоянно играю высоко, не жмусь к ленточке, в носу не ковыряюсь. Это не новый стиль», — передаёт слова Дюпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.