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Дюпин: с тренером вратарей сборной не общался. В «Рубине» есть Козко — это второй Кафанов

Дюпин: с тренером вратарей сборной не общался. В «Рубине» есть Козко — это второй Кафанов
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Голкипер «Рубина» и сборной России Юрий Дюпин после матча с «Химками» (1:1) ответил на вопрос об общении с тренером вратарей национальной команды Виталием Кафановым.

«С Кафановым не общались, но знаю его требования и философию. Здесь я работаю с Козко — это второй Кафанов. Вызову в сборную рад, постараюсь помочь команде», — передаёт слова Дюпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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