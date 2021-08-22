Дюпин: с тренером вратарей сборной не общался. В «Рубине» есть Козко — это второй Кафанов

Голкипер «Рубина» и сборной России Юрий Дюпин после матча с «Химками» (1:1) ответил на вопрос об общении с тренером вратарей национальной команды Виталием Кафановым.



«С Кафановым не общались, но знаю его требования и философию. Здесь я работаю с Козко — это второй Кафанов. Вызову в сборную рад, постараюсь помочь команде», — передаёт слова Дюпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.