«Было приятно, когда Карпин упомянул мою фамилию». Глушаков – о возможном вызове в сборную

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал ничью с «Рубином» и высказался о возможном вызове в сборную России.
«Приятно, что забил сегодня — гол с игры был в списке персональных целей, просто хотел закрыть эту галочку. Но три очка и победа были бы куда важнее и приятнее: мы играли дома, где всегда рассчитываешь на большее. «Рубин» организованная команда с хорошими игроками и тренером, со своим почерком и характером. Мы уверенно начали, повели в счете, был отличный настрой. Жаль, что не довели дело до трех очков — значит есть куда расти.
Что думаю о списке сборной России? Приятно было, когда Валерий Карпин упомянул мою фамилию — хоть и вскользь. Думаю, что для меня просто нет большей мотивации, чем сыграть в футболке сборной. Вроде бы список не окончательный, всегда могут быть какие-то изменения. В любом случае, как и пять, и десять лет назад от меня требуется только одно — быть готовым на тысячу процентов и помогать своей команде. Что я и стараюсь делать в каждом матче", — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 22 августа 2021
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