Дзагоев может войти в состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что встречался с полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым. По словам специалиста, игрок всё ещё может быть включён в состав национальной команды.

«С Дзагоевым встречался. Он может быть включён в состав», — приводит слова Карпина информационное агентство ТАСС.

Главный тренер сборной России также рассказал, что провёл личные встречи с полузащитником «Монако» Александром Головиным и хавбеком «Аталанты» Алексеем Миранчуком.

Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.