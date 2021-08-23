Комличенко считает себя автором взятия ворот, которое официально записали как автогол

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко в телеэфире назвал себя автором взятия ворот, которое в официальных протоколах записано как автогол. Спорный эпизод произошёл в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (2:1).
Эпизод складывался так: на 89-й минуте защитник отбил мяч головой после навеса со штрафного, Глебов оказался на подборе, пробил низом, попал в соперника. Мяч отскочил обратно к нему, Данил ушёл левее и оттуда навесил на Баштуша. Тот поставил корпус защитнику, затем развернулся и прострелил назад и направо. Из глубины прибежал Сухомлинов, пробивший низом; Комличенко и Масоэро оказались на пути мяча, Николай ногу подставить не успел, а вот Лукас это сделал — и именно после рикошета от него мяч взмыл в воздух и пролетел над руками Нигматуллина.
Тем не менее, получив приз лучшему игроку матча, Комличенко с уверенностью назвал себя автором этого гола.
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