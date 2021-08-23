Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комличенко считает себя автором взятия ворот, которое официально записали как автогол

Комличенко считает себя автором взятия ворот, которое официально записали как автогол
Комментарии

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко в телеэфире назвал себя автором взятия ворот, которое в официальных протоколах записано как автогол. Спорный эпизод произошёл в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (2:1).

Эпизод складывался так: на 89-й минуте защитник отбил мяч головой после навеса со штрафного, Глебов оказался на подборе, пробил низом, попал в соперника. Мяч отскочил обратно к нему, Данил ушёл левее и оттуда навесил на Баштуша. Тот поставил корпус защитнику, затем развернулся и прострелил назад и направо. Из глубины прибежал Сухомлинов, пробивший низом; Комличенко и Масоэро оказались на пути мяча, Николай ногу подставить не успел, а вот Лукас это сделал — и именно после рикошета от него мяч взмыл в воздух и пролетел над руками Нигматуллина.

Тем не менее, получив приз лучшему игроку матча, Комличенко с уверенностью назвал себя автором этого гола.

Новость по теме
Комличенко: «Ростов» нащупал настроение, с которым нужно выходить, продолжим на этой ноте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021