«Реал» спасся от проигрыша «Леванте», который доигрывал с защитником в воротах

В матче 2-го тура испанской Примеры «Леванте» поделил очки с мадридским «Реалом». Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась со счётом 3:3.

На 5-й минуте счёт открыл Гарет Бэйл, ему ассистировал Карим Бензема.

Ответный мяч забил Рохер Марти.

«Леванте» вышел вперёд благодаря голу Хосе Кампаньи.

Винисиус Жуниор на 73-й минуте сравнял счёт.

Однако после гола Робера Пьера валенсийская команда снова повела.

На 85-й минуте Винисиус оформил дубль, сравняв счёт во второй раз.

На 87-й минуте вратарь «Леванте» Айтор Фернандес получил красную карточку. Фернандес побежал за пределы штрафной страховать оборону, но в итоге рукой прервал полёт мяча. Так как «Леванте» провёл все пять замен, команда не смогла выпустить нового голкипера, и защитник Рубен Везу надел вратарский свитер.

«Реал» в двух встречах набрал 4 очка и занимает второе место в таблице Лиги 1. «Леванте» (2) находится на восьмом месте.

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