«Лион» объявил о договорённости с «Ливерпулем» по трансферу Шакири
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29-летний швейцарский полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири продолжит карьеру в чемпионате Франции. О договорённости по трансферу футболиста объявил «Лион» на своём официальном сайте.
Ранее сообщалось, что Шакири достиг договорённости с «Лионом» по поводу условий личного контракта. Швейцарец подпишет с «ткачами» соглашение до 30 июня 2024 года.
Швейцарский футболист выступает за мерсисайдцев с 2018 года. Ранее он играл за «Сток Сити», «Интер», «Баварию» и «Базель». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн. У футболиста действует контракт с «Ливерпулем» до 2023 года. В минувшем сезоне АПЛ Шакири провёл 14 матчей (пять в основе), отдал две результативные передачи и получил две жёлтые карточки.
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