Аллегри прокомментировал решение оставить Роналду в запасе на матч с «Удинезе»

54-летний итальянский специалист Массимилиано Аллегри, возглавляющий туринский «Ювентус», высказался о решении оставить в запасе звёздного португальского нападающего Криштиану Роналду на стартовый матч чемпионата Италии с «Удинезе» (2:2).
«Роналду чувствует себя хорошо. Я переговорил с ним перед игрой, сказав, что он начнёт матч на скамейке запасных. Он был полностью в нашем распоряжении. У него всё получилось, когда он вышел на поле, он даже забил гол, который был отменён VAR», — цитирует Аллегри Football Italia.
Сообщалось, что Роналду, который остался на скамейке запасных на матч 1-го тура Серии А с «Удинезе», сам попросил не ставить его в стартовый состав. Футболист ищет варианты продолжения карьеры в другом клубе. При этом «Ювентус» не получал предложений по Криштиану.
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