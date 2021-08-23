Сергей Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов между «Ференцварошем» и «Янг Бойз»

42-летний российский арбитр Сергей Карасёв и его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин будут работать на ответной игре плей-офф квалификации Лиги чемпионов между венгерским «Ференцварошем» и швейцарским «Янг Бойз». Об этом сообщает УЕФА на официальном сайте.
Резервным арбитром станет Владимир Москалёв. Работать на VAR будет Марко Фриц из Германии, а его ассистентом станет соотечественник Кристиан Дингерт.
Напомним, что матч пройдёт в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Гроупама Арена» во вторник, 24 августа. Начало встречи – 22:00 мск. Первая игра завершилась победой «Янг Бойз» в результативном матче со счётом 3:2.
Отметим, ранее Сергей Карасёв подвергся критике от главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака в матче 4-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).
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