«Ренн» готов продать Камавингу за € 35 млн в последние дни трансферного окна

18-летний талантливый хавбек «Ренна» Эдуарду Камавинга до конца нынешнего летнего трансферного окна может перейти в другой клуб, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По информации источника, «Ренн» готов продать игрока в оставшиеся восемь дне трансферного окна и рассчитывает заполучить за него € 35 млн. Такое решение принято на основании того, что футболист отказывает продлевать контракт с клубом, а его нынешнее соглашение истекает уже следующим летом. При этом, на сегодняшний день клуб не имеет предложений по Эдуарду.

Камавинга является воспитанником «Ренна» и выступает за главную команду с 2019 года. С прошлого года вызывается в сборную Франции, однако преимущественно по-прежнему играет за молодёжку. В минувшем сезоне хавбек провёл 35 матчей в Лиге 1, забил один гол и отдал две результативные передачи.