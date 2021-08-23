«Атлетико» близок к приобретению Куньи из «Герты», которым интересовался «Зенит»

22-летний нападающий немецкой «Герты» Матеус Кунья уже в ближайшие дни может переехать в Испанию, завершив свой переход в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на собственном официальном сайте.
Отмечается, что стороны достигли соглашения о переходе игрока за € 30 млн. Уже в понедельник, 23 августа, агент Куньи намерен завершить переход своего клиента в стан «матрасников».
Сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к Кунье. Российский клуб предлагал за футболиста € 25 млн. Сам нападающий хотел бы продолжить карьеру в Испании или Англии.
Кунья защищает цвета «Герты» с января 2020 года, куда перешёл из «Лейпцига». Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне чемпионата Германии Кунья провёл за «Герту» 27 матчей, в которых записал в свой актив семь голов и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету один гол и две передачи в одном матче в Кубке Германии.
- 23 августа 2021
-
04:03
-
03:04
-
02:52
-
02:30
-
02:16
-
01:54
-
01:32
-
01:21
-
01:09
-
00:56
-
00:44
-
00:41
-
00:35
-
00:29
-
00:17
-
00:09
-
00:03
- 22 августа 2021
-
23:57
-
23:56
-
23:46
-
23:40
-
23:37
-
23:32
-
23:29
-
23:17
-
23:16
-
23:11
-
23:03
-
22:51
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:34
-
22:33
-
22:27