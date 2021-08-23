«Атлетико» близок к приобретению Куньи из «Герты», которым интересовался «Зенит»

22-летний нападающий немецкой «Герты» Матеус Кунья уже в ближайшие дни может переехать в Испанию, завершив свой переход в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на собственном официальном сайте.

Отмечается, что стороны достигли соглашения о переходе игрока за € 30 млн. Уже в понедельник, 23 августа, агент Куньи намерен завершить переход своего клиента в стан «матрасников».

Сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к Кунье. Российский клуб предлагал за футболиста € 25 млн. Сам нападающий хотел бы продолжить карьеру в Испании или Англии.



Кунья защищает цвета «Герты» с января 2020 года, куда перешёл из «Лейпцига». Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне чемпионата Германии Кунья провёл за «Герту» 27 матчей, в которых записал в свой актив семь голов и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету один гол и две передачи в одном матче в Кубке Германии.