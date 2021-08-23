6 забитых мячей, 1 удаление и полевой игрок в воротах – обзор матча «Реала» с «Леванте»

В матче 2-го тура испанской Примеры «Леванте» поделил очки с мадридским «Реалом». Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась со счётом 3:3.
На 5-й минуте счёт открыл Гарет Бэйл, ему ассистировал Карим Бензема. В начале второго тайма форвард «Леванте» Рохер Мартинес поразил ворота Тибо Куртуа. Спустя 11 минут Хосе Кампанья вывел хозяев поля вперёд. На 73-й минуте восстановил паритет Винисиус Жуниор. Робер Пьер забил третий мяч «Леванте» на 79-й минуте, однако удержать преимущество им так и не удалось – на 85-й минуте Винисиус отметился дублем.
Отметим, что на 87-й минуте голкипер «Леванте» Айтор Фернандес получил красную карточку. Фернандес побежал за пределы штрафной страховать оборону, но в итоге рукой прервал полёт мяча. Так как «Леванте» провёл все пять замен, команда не смогла выпустить нового голкипера, и защитник Рубен Везу надел вратарский свитер.
«Реал» в двух встречах набрал 4 очка и занимает второе место в таблице Лиги 1. «Леванте» (2) находится на восьмом месте.
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