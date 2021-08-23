«Тоттенхэм» планирует предложить контракт Роналду

Лондонский «Тоттенхэм» следит за ситуацией с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. «Шпоры» готовы предложить 36-летнему португальцу контракт. Об этом сообщает Radio 24.
При этом, по информации источника, Роналду хочет играть за команду, которая выступает в Лиге чемпионов, поэтому переход в «Тоттенхэм» выглядит маловероятным.
Сообщалось, что Роналду, который остался на скамейке запасных на матч 1-го тура Серии А с «Удинезе», сам попросил не ставить его в стартовый состав. Футболист ищет варианты продолжения карьеры в другом клубе. При этом «Ювентус» не получал предложений по Криштиану.
Ранее СМИ писали, что «Ювентус» всё ещё рассматривает возможность трансфера Роналду этим летом. В руководстве туринского клуба считают, что уход Роналду может положительно повлиять на клуб. «Ювентус» знает о важности португальца, но его уход сэкономит значительную сумму денег для проведения реформ, о которых просит главный тренер клуба Массимилиано Аллегри после возвращения в «Ювентус».
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