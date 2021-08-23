«Локо» обыграл «Краснодар», Рублёв уступил Звереву в финале «Мастерса». Главное к утру

«Локомотив» дома обыграл «Краснодар» благодаря дублю Фёдора Смолова, а российский теннисист Андрей Рублёв уступил немцу Александру Звереву в финале турнира «Мастерс» в Цинциннати. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Локомотив» обыграл «Краснодар» благодаря дублю Фёдора Смолова.
2. Зверев обыграл Рублёва в финале «Мастерса» в Цинциннати.
3. «Ростов» драматично обыграл «Нижний Новгород». Это первая победа Сёмина во главе команды.
4. Дзагоев может войти в состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022.
5. «Ак Барс» уверенно обыграл СКА и стал победителем Кубка чемпионов.
6. Чимаев анонсировал свой следующий поединок.
7. «Рома» обыграла «Фиорентину» в матче с двумя удалениями, Шомуродов отдал голевой пас.
8. Эшли Барти выиграла турнир в Цинциннати.
9. «Челси» одержал победу над «Арсеналом» в центральном матче 2-го тура АПЛ.
10. Игроки «Марселя» показали физические последствия драки с фанатами «Ниццы».
11. Карпин одним словом оценил игру Смолова в матче «Локомотив» — «Краснодар».
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