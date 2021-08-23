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Кристиан Ромеро: Месси хотел видеть меня в «Барселоне»

Кристиан Ромеро: Месси хотел видеть меня в «Барселоне»
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Центральный защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро признался, что его партнер по сборной Аргентины Лионель Месси хотел видеть его в «Барселоне» этим летом. Как сообщает Marca, об этом Месси лично сказал Ромеро во время Кубка Америки.

Он сказал мне: «Я хотел бы тебя видеть в составе «Барселоны», – отметил Ромеро.

Вскоре после этого разговора Месси покинул «Барселону», а сам Ромеро из «Аталанты» перешёл в «Тоттенхэм». По информации СМИ, англичане приобрели 23-летнего аргентинца за € 55 млн. Сам футболист, как сообщалось, подписал с «Тоттенхэмом» контракт до 2026 года.

В минувшем сезоне Ромеро вошёл в число лучших защитников Серии А. Он провёл 31 матч и забил два мяча. В нынешнем сезоне Ромеро успел поучаствовать в победе «Тоттенхэма» над «Манчестер Сити» (1:0), выйдя на поле на 90-й минуте.

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