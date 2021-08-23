Кристиан Ромеро: Месси хотел видеть меня в «Барселоне»

Центральный защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро признался, что его партнер по сборной Аргентины Лионель Месси хотел видеть его в «Барселоне» этим летом. Как сообщает Marca, об этом Месси лично сказал Ромеро во время Кубка Америки.
Он сказал мне: «Я хотел бы тебя видеть в составе «Барселоны», – отметил Ромеро.
Вскоре после этого разговора Месси покинул «Барселону», а сам Ромеро из «Аталанты» перешёл в «Тоттенхэм». По информации СМИ, англичане приобрели 23-летнего аргентинца за € 55 млн. Сам футболист, как сообщалось, подписал с «Тоттенхэмом» контракт до 2026 года.
В минувшем сезоне Ромеро вошёл в число лучших защитников Серии А. Он провёл 31 матч и забил два мяча. В нынешнем сезоне Ромеро успел поучаствовать в победе «Тоттенхэма» над «Манчестер Сити» (1:0), выйдя на поле на 90-й минуте.
- 23 августа 2021
-
10:16
-
10:15
-
10:08
-
09:53
-
09:30
-
09:28
-
09:18
-
08:50
-
08:30
-
07:58
-
07:40
-
07:18
-
07:00
-
06:41
-
05:55
-
05:42
-
05:13
-
04:48
-
04:26
-
04:03
-
03:04
-
02:52
-
02:30
-
02:16
-
01:54
-
01:32
-
01:21
-
01:09
-
00:56
-
00:44
-
00:41
-
00:35
-
00:29
-
00:17
-
00:09