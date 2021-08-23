«Вест Хэм» — «Лестер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 23 августа, состоится матч «Вест Хэм» — «Лестер». Встреча 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» — «Лестер».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером из Нортумберленда. Помогать ему будут Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный арбитр — Грэм Скотт.

«Вест Хэм» на старте сезона обыграл «Ньюкасл» со счётом 4:2. «Лестер» стартовал с победы в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0).