«Вест Хэм» — «Лестер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 23 августа, состоится матч «Вест Хэм» — «Лестер». Встреча 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» — «Лестер».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером из Нортумберленда. Помогать ему будут Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный арбитр — Грэм Скотт.
«Вест Хэм» на старте сезона обыграл «Ньюкасл» со счётом 4:2. «Лестер» стартовал с победы в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0).
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