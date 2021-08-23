Слуцкий изучал программку, Глушаков спорил с судьёй. Главные фото матча «Химки» — «Рубин»

Вчера, 22 августа, в Химках на стадионе «Арена Химки» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 подмосковные «Химки» встречались с казанским «Рубином». Матч завершился со счётом 1:1. Счёт в матче на 16-й минуте открыли «Химки». Забитым мячом отметился полузащитник Денис Глушаков. На 30-й минуте «Рубин» сравнял счёт усилиями Дарко Йевтича.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча:
«В первом тайме играли очень качественно. Пропустили очень простой гол, с выноса обычного. Создали много моментов, заслуживали большего. Во втором тайме играли хуже, не создавали большое количество моментов. Кроме Игнатьева, было некем усиливать атакующую линию. Не готов обсуждать тактические моменты в пропущенном голе, но напомню, мы пока пропустили меньше всех. Когда вернётся Хвича, не могу сказать, боюсь соврать. Без него и Деспотовича нам очень сложно, конечно. Деспот — наш главный форвард. Закономерно, что без него мы забиваем меньше».
Лучшие кадры с матча «Химки» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 23 августа 2021
-
11:45
-
11:33
-
11:21
-
11:15
-
11:10
-
11:10
-
10:46
-
10:44
-
10:35
-
10:16
-
10:15
-
10:08
-
09:53
-
09:30
-
09:28
-
09:18
-
08:50
-
08:30
-
07:58
-
07:40
-
07:18
-
07:00
-
06:41
-
05:55
-
05:42
-
05:13
-
04:48
-
04:26
-
04:03
-
03:04
-
02:52
-
02:30
-
02:16
-
01:54
-
01:32