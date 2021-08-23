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Слуцкий изучал программку, Глушаков спорил с судьёй. Главные фото матча «Химки» — «Рубин»

Слуцкий изучал программку, Глушаков спорил с судьёй. Главные фото матча «Химки» — «Рубин»
«Химки» — «Рубин»
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Вчера, 22 августа, в Химках на стадионе «Арена Химки» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 подмосковные «Химки» встречались с казанским «Рубином». Матч завершился со счётом 1:1. Счёт в матче на 16-й минуте открыли «Химки». Забитым мячом отметился полузащитник Денис Глушаков. На 30-й минуте «Рубин» сравнял счёт усилиями Дарко Йевтича.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча:

«В первом тайме играли очень качественно. Пропустили очень простой гол, с выноса обычного. Создали много моментов, заслуживали большего. Во втором тайме играли хуже, не создавали большое количество моментов. Кроме Игнатьева, было некем усиливать атакующую линию. Не готов обсуждать тактические моменты в пропущенном голе, но напомню, мы пока пропустили меньше всех. Когда вернётся Хвича, не могу сказать, боюсь соврать. Без него и Деспотовича нам очень сложно, конечно. Деспот — наш главный форвард. Закономерно, что без него мы забиваем меньше».

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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