Опубликована символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 5-го тура Российской Премьер-Лиги.



Лучшим футболистом тура стал нападающий «Локомотив» Фёдор Смолов, получивший оценку 8,7. В матче 5-го тура чемпионата России с «Краснодаром» 31-летний футболист оформил дубль. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Сборная тура: Дмитрий Ландаков («Урал») — 7,4, Гильермо Варела («Динамо») — 7,0, Игорь Дивеев (ЦСКА) — 8,1, Иван Ордец («Динамо») — 7,3, Иван Обляков (ЦСКА) — 7,9, Рифат Жемалетдинов («Локомотив») — 7,6, Данил Глебов («Ростов») — 7,6, Малком («Зенит») — 7,7, Арсен Захарян («Динамо») — 8,1, Фёдор Смолов («Локомотив») — 8,7, Константин Тюкавин («Динмо») — 7,9.

Фото: WhoScored