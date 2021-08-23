Опубликована символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
Лучшим футболистом тура стал нападающий «Локомотив» Фёдор Смолов, получивший оценку 8,7. В матче 5-го тура чемпионата России с «Краснодаром» 31-летний футболист оформил дубль. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Сборная тура: Дмитрий Ландаков («Урал») — 7,4, Гильермо Варела («Динамо») — 7,0, Игорь Дивеев (ЦСКА) — 8,1, Иван Ордец («Динамо») — 7,3, Иван Обляков (ЦСКА) — 7,9, Рифат Жемалетдинов («Локомотив») — 7,6, Данил Глебов («Ростов») — 7,6, Малком («Зенит») — 7,7, Арсен Захарян («Динамо») — 8,1, Фёдор Смолов («Локомотив») — 8,7, Константин Тюкавин («Динмо») — 7,9.
Фото: WhoScored
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