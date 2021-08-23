Джака — о критике в адрес «Арсенала»: сезон не кончается после двух или трёх игр

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака призвал партнёров по команде объединить усилия и не позволить критикам «уничтожить» лондонцев. «Арсенал» впервые в истории стартовал с двух поражений подряд, не забив ни одного мяча. Лондонцы в 1-м туре уступили «Брентфорду» со счётом 0:2, а во 2-м — «Челси» (0:2). В матче с «Челси» «Арсенал» освистывали собственные фанаты.
«Могут ли нас мотивировать фанаты? Конечно. Но нам также нужно оставаться вместе. Многие люди пытаются своей критикой уничтожить игроков и команду. Поэтому важно быть вместе. Лишь в этом случае мы будем сильнее и сможем показывать результат.
Конечно, мы хотим добиться чего-то важного. Да, нас сейчас многие критикуют, но сезон не заканчивается после двух или трёх игр. У нас впереди ещё много матчей, я знаю, что мы станем сильнее», — цитирует Джаку Standard.
- 23 августа 2021
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