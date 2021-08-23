Моуринью быстрее всех одержал 50 побед в Серии А

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью установил новый рекорд. Накануне, 22 августа, его команда стартовала в новом сезоне Серии А с победы в матче с «Фиорентиной». Встреча закончилась со счётом 3:1.

Эта победа стала для Моуринью 50-й в Серии А. Он быстрее всех в истории одержал 50 побед в эпоху матчей с 3 очками за победу, то есть с сезона-1994/1995. Для того чтобы добиться 50 побед, Моуринью потребовалось провести 77 матчей.

Кроме того, он быстрее всех одержал 50 побед в АПЛ (63 матча) и Примере (62).

Моуринью возглавил «Рому» перед началом нынешнего сезона. Ранее в Италии он уже руководил «Интером». Миланцев португальский специалист приводил не только к Скудетто, но и к победе в Лиге чемпионов.