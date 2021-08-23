Данил Глебов поблагодарил болельщиков за поддержку после матча с «Нижним Новгородом»
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Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов высказался о победе в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Нижним Новгородом» (2:1).
«Долгожданная победа. На характере. Видимо, именно такая победа и должна была стать нашей первой. Спасибо, что верите в нас», — написал Глебов на своей странице в «Инстаграме».
«Ростов» в пяти матчах набрал четыре очка. Южане занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Нижний Новгород» в четырёх турах набрал 7 очков, команда занимает 7-е место в таблице. Лидером соревнований является «Динамо». Москвичи в пяти турах набрали 12 очков.
В следующем туре чемпионата России «Ростов» сыграет с «Уралом». Встреча состоится 27 августа в Екатеринбурге.
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