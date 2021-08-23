В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали скандальный твит с троллингом Крыховяка

Представитель пресс-службы «Локомотива» высказался по поводу неоднозначного поста клуба в социальных сетях после матча 5-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1). «Локомотив» разместил серию фотографий с матча и написал: «Выбирай правильные цвета». На некоторых фото был полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, который перешёл в стан южан из «Локомотива».
«Мы всю неделю готовились к матчу с «Краснодаром», была выбрана стратегия, в которой мы хотели обыграть цвета «Локомотива» и «Краснодара». У обоих клубов доминирующий цвет – зелёный, это то общее у соперников, которое нам показалось интересно обыграть. Есть и ещё одна деталь – Смолов, который является нашим лидером, играл за «Краснодар», а Крыховяк – за «Локомотив». Такое противостояние нам тоже показалась интересным.
Концепция «выбирай правильные цвета» нашла отражение и в предматчевых активностях. У нас было видео в «Тик-Токе» со Смоловым – там тоже речь шла о «правильныех цветах». А оно было опубликовано ещё до матча. Поэтому и после игры мы обыгрывали эту же тему, но уже в посте с Крыховяком.
Наш SMM отдел не хотел оскорбить Крыховяка. Цели ему насолить или подколоть тоже не было. Просто правильные цвета в нашем понимании – это цвета «Локомотива». Да, реакция на публикацию была неоднозначной, но ещё раз подчёркиваем: никакого негативного посыла в адрес нашего бывшего футболиста не было. Ему, как и всем, кто защищал ранее правильные цвета «Локомотива», мы желаем успехов в составе нынешней команде», — сказали корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову в пресс-службе «Локомотива».
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