Карпин прокомментировал изменения в составе сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал публикацию итогового списка игроков, вызванных для подготовки к сентябрьским матчам квалификации ЧМ-2022. Ранее пресс-служба РФС опубликовала итоговый список.
«В итоговый список вошли 24 полевых игрока и пять вратарей. Не попали в заявку защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров.
Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену. Нехватка игровой практики и у Фёдора Кудряшова в «Антальяспоре». К сожалению, набравший хорошую форму Сергей Терехов из «Сочи» получил травму. Вместо него мы пригласили Сергея Петрова из «Краснодара», который был следующим кандидатом на эту позицию. Также в итоговый список не попал Денис Макаров. Он хорошо использует отведённые ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в «Динамо» во время паузы на сборные», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.
- 23 августа 2021
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