Газизов: поддержал историю с тарифом, по которому можно выкупить место легионера
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением об идее установить тариф, по которому клуб Российской Премьер-Лиги сможет выкупить место для легионера в составе.
«Один из клубов РПЛ предложил установить тариф, по которому можно выкупить место для легионера? Да, я поддержал эту историю. Можно работать в этом направлении. Может, даже не тариф: например, не меняется число легионеров — остаётся восемь — но если «Уфа» захочет иметь шесть легионеров, то она может отдать квоту. Писали, что предложил один из клубов? Предложил другой клуб, а я поддержал. Вопрос по доморощенным не вызвал вопросов: все поддержали 4+4», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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