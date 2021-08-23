Спортивный директор «Байера»: Лунёв великолепно интегрировался в нашу команду

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес прокомментировал вызов голкипера команды Андрея Лунёва в сборную России. Также он высказался об адаптации вратаря в немецком клубе.

«Я надеюсь, что Андрей сыграет за сборную. Он великолепно интегрировался в нашу команду. Мы им очень довольны!» — приводит слова Рольфеса телеграм-канал «Честность не порок».

Ранее стало известно, что Лунёва включили в расширенный список сборной России.

Этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России, однако в заявку национальной команды на чемпионат Европы — 2020 экс-голкипер «Зенита» не попал.