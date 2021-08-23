В РПЛ прокомментировали информацию об обсуждении лимита на легионеров

В пресс-службе РПЛ прокомментировали появившуюся информацию, согласно которой клубы лиги обсудили вопросы формата турнира и лимита на легионеров. Ранее сообщалось, что большинство клубов выступили за смягчение лимита и переход на схему «10+15».

«Сегодня состоялось рабочее совещание с клубами РПЛ, на котором представители лиги и клубов обменялись мнениями по поводу предлагаемых реформ. Процесс реформирования — очень сложный и масштабный, он требует внимания и времени на тщательную проработку. Лига и клубы продолжат обсуждение, мы находимся в постоянном контакте по этому вопросу с РФС и всеми заинтересованными сторонами», — рассказали корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе РПЛ.